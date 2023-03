Industria: Istat, fatturato gennaio -1,1%

- Advertisement -

AgenPress. Secondo i dati resi noti oggi dall’Istat, il fatturato dell’industria a gennaio scende dell’1,1% sul mese precedente e sale dell’8.6%% su base annua.

“Dati negativi! Nonostante il fatturato sia gonfiato dall’inflazione alle stelle, scende lo stesso su dicembre 2022 dell’1,1%. La nota positiva è che il divario con i dati in volume non è così ampio, -2,1% su dicembre 2022” afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori.

“Secondo il nostro studio, poi, nel confronto annuo i dati in volume restano buoni. Non solo sono in territorio positivo rispetto a gennaio 2022, +0,5%, ma se si confronta il fatturato del settore manifatturiero di oggi con quello di gennaio 2020, ultimo mese pre-pandemia, attualmente è maggiore, nei dati corretti per gli effetti di calendario, del 2,7%, +5,6% anche su gennaio 2019, +3,9% su gennaio 2021. Insomma, le industrie per il momento reggono” conclude Dona.

Tabella: Fatturato dell’industria in volume (dati corretti per gli effetti di calendario)

Fatturato Totale Differenza % Gen 2023 – Gen 2019 5,6 Differenza % Gen 2023 – Gen 2020 2,7 Differenza % Gen 2023 – Gen 2021 3,9 Differenza % Gen 2023 – Gen 2022 0,5

Fonte: Unione Nazionale Consumatori su elaborazione dati Istat