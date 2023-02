Industria: Istat, fatturato cresciuto del 18% nel 2022

- Advertisement -

AgenPress. I dati sul fatturato dell’industria nel 2022 sono per il Codacons positivi, con i numeri che attestano una evidente crescita del comparto.

“La ripresa del settore industriale è un buon segnale per la nostra economia, soprattutto per la buona performance dei beni di consumo che salgono rispetto al 2021 del 16,1% – afferma il presidente Carlo Rienzi – Tuttavia è necessario tenere conto dell’effetto inflazione che di fatto gonfia i numeri sul fatturato, la cui crescita in volume nel 2022 risulta più contenuta, come sottolineato anche dall’Istat”.

“Il timore è che il rallentamento registrato dall’industria italiana nell’ultima parte dello scorso anno possa proseguire anche nel 2023, come conseguenza di prezzi al dettaglio ancora a livelli elevatissimi che potrebbero deprimere la spesa delle famiglie” – conclude Rienzi.