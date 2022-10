Indonesia. Pitone di 5 metri ingoia una donna. Una volta ucciso, è stata trovata intera nello stomaco

AgenPress – Un pitone ha ingoiato una donna intera a Jambi, sulla costa orientale di Giacarta in Indonesia , domenica, secondo la polizia indonesiana.

Jahrah, lavoratrice di 54 anni in una piantagione di gomma del distretto di Betara, non è tornato a casa dal lavoro domenica. Il marito di Jahrah ha denunciato la scomparsa di Jahrah quella notte.

Il giorno successivo, gli abitanti del villaggio hanno trovato un pitone con un enorme rigonfiamento nello stomaco nella foresta. Nelle vicinanze, la squadra di ricerca ha trovato i sandali, la giacca e il coltello di Jahrah sul suolo.

Temendo il peggio, gli abitanti del villaggio hanno ucciso e aperto il pitone lungo cinque metri. All’interno hanno trovato il corpo di Jahrah, completamente intatto. Il pitone l’aveva ingoiata intera.

Il capo della polizia di Jambi Harefa ha detto che “dopo aver tagliato la pancia, hanno scoperto che dentro c’era Jahrah”.

Non è chiaro se il pitone abbia ingoiato Jahrah viva o se sia morta in un modo diverso prima di essere mangiata.

I pitoni sono spesso considerati serpenti non pericolosi perché, a differenza di cobra e vipere, non sono velenosi. Tuttavia, di tanto in tanto, un pitone mangia un essere umano.

Nel 2018, una donna di 54 anni di Sulawesi, in Indonesia, stava curando il suo orto quando è stata inghiottita viva da un pitone di sette metri. Viveva vicino alla base di una scogliera rocciosa, piena di grotte, nota per essere la dimora di serpenti.

I piccoli pitoni possono mangiare prede come topi, uccelli o altri serpenti. Tuttavia, i pitoni giganti vanno solo per i grandi animali, in alcuni casi anche per ingoiare maiali e mucche.

L’Indonesia ospita alcuni dei pitoni più grandi del mondo, spesso più grandi di sei metri.

La Thailandia ospita molti pitoni, sebbene non ci siano segnalazioni esistenti di pitoni che mangiano persone. Il mese scorso, un pitone si è lanciato contro un ufficiale del dipartimento forestale reale presso l’edificio giapponese a Bangkok. L’incidente è stato ripreso dalle telecamere a circuito chiuso .