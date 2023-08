India. Storico atterraggio vicino al polo sud della Luna della navicella spaziale Chandrayaan-3

- Advertisement -

AgenPress – L’India ha fatto atterrare la sua navicella spaziale Chandrayaan-3 sulla Luna, diventando solo la quarta nazione a compiere un’impresa del genere.

Dopo un tentativo fallito di sbarco sulla Luna nel 2019, l’India ora si unisce agli Stati Uniti, all’Unione Sovietica e alla Cina come il quarto paese a raggiungere questo traguardo. Un lander con un rover a bordo è atterrato sulla superficie lunare alle 18:04 ora locale, scatenando festeggiamenti in tutta l’India, inclusa la città di Bangalore, nel sud dell’India, dove gli scienziati spaziali che osservavano l’atterraggio sono scoppiati in applausi.

La missione potrebbe consolidare lo status dell’India come superpotenza globale nello spazio. In precedenza, solo gli Stati Uniti, la Cina e l’ex Unione Sovietica avevano completato atterraggi morbidi sulla superficie lunare.