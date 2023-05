India. Modi inaugura la nuova sede del Parlamento tra le proteste. “Questo è il tempio della nostra democrazia”

Hanno criticato il governo per non aver chiesto al presidente Draupadi Murmu, che è capo dello stato, di aprire il nuovo edificio. Hanno anche denunciato la decisione di tenere l’evento nell’anniversario della nascita dell’ideologo nazionalista indù VD Savarkar. I partiti di opposizione considerano Savarkar una figura controversa, mentre il Bharatiya Janata Party (BJP) al governo lo saluta come un eroe.