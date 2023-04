Indagine media. La Russia ha intenzione di sabotare i parchi eolici e i cavi di comunicazione nel Mare del Nord

Il primo di una serie di servizi sarà trasmesso mercoledì da DR in Danimarca, NRK in Norvegia, SVT in Svezia e Yle in Finlandia.

Un ufficiale del controspionaggio danese afferma che i piani di sabotaggio sono in preparazione in caso di pieno conflitto con l’Occidente, mentre il capo dell’intelligence norvegese ha detto alle emittenti che il programma era considerato molto importante per la Russia e controllato direttamente da Mosca.

Le emittenti affermano di aver analizzato le comunicazioni russe intercettate che indicano le cosiddette navi fantasma che navigano nelle acque nordiche che hanno spento i trasmettitori per non rivelare la loro posizione.

Il rapporto si concentra su una nave russa chiamata Admiral Vladimirsky. Ufficialmente, questa è una nave oceanografica di spedizione o una nave da ricerca subacquea. Ma il rapporto afferma che si tratta in realtà di una nave spia russa.