Incoronazione Re Carlo. Presente il principe Harry, Meghan resterà negli Stati Uniti con i due figli

AgenPress – Il principe Harry parteciperà all’incoronazione di re Carlo il mese prossimo, ma sua moglie Meghan, duchessa di Sussex, rimarrà negli Stati Uniti con i figli della coppia. Lo ha fatto sapere Buckingham Palace dopo mesi di speculazioni.

“Buckingham Palace è lieto di confermare che il Duca di Sussex parteciperà al servizio di incoronazione presso l’Abbazia di Westminster il 6 maggio. La duchessa del Sussex rimarrà in California con il principe Archie e la principessa Lilibet”.

Il 6 maggio, re Carlo e la regina Camilla arriveranno all’abbazia di Westminster in processione da Buckingham Palace e torneranno più tardi in un corteo cerimoniale più ampio, accompagnati da altri membri della famiglia reale. Il palazzo non ha specificato quali membri della famiglia appariranno nel corteo e sul balcone.

A marzo, il portavoce del duca ha detto che la coppia aveva ricevuto un invito all’incoronazione ma non aveva ancora confermato la loro partecipazione.

Le rivelazioni in “Spare”, inclusi i dettagli delle conversazioni private con suo padre e suo fratello, il principe William, hanno alimentato le tensioni tra Harry e la sua famiglia che sono diventate pubbliche quando lui e sua moglie si sono trasferiti in Nord America nel 2020.

Il libro includeva anche accuse secondo cui i membri della famiglia reale fornivano regolarmente alla stampa informazioni poco lusinghiere su altri membri della Casa di Windsor in cambio di una copertura positiva di se stessi.