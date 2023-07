Incontro tra Putin e Berlusconi. Sen. Domenico Scilipoti Isgrò: “Sansonetti indichi fonti e circostanze”

- Advertisement -

AgenPress. “Il quotidiano L’Unità in settimana ha pubblicato un servizio a firma del direttore Piero Sansonetti in base al quale Papa Bergoglio avrebbe voluto inviare Berlusconi come mediatore di pace per incontrare Putin, ma che il tutto sarebbe saltato per non precisate opposizioni.

Sansonetti come tutti sanno è un eccellente giornalista e la notizia data ha elementi di verosimiglianza considerati gli ottimi rapporti di amicizia tra Putin e Berlusconi.

Tuttavia proprio al fine di arrivare alla verità e di consentire ad altri colleghi di sviluppare ulteriormente una notizia tanto clamorosa, in amicizia suggerisco a Sansonetti di indicare in un successivo articolo fatti, date e circostanze in modo da rendere un buon servizio alla storia, alla verità e al giornalismo”.

Lo dice in una nota il Presidente di Unione Cristiana Sen. Domenico Scilipoti Isgrò.