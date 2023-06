Incidente in barca sul Lago Maggiore. Interrogativi e mistero sulla presenza di 007 italiani e israeliani

Le vittime erano, gli italiani Claudio Alonzi, 62 anni, e Tiziana Barnobi, 53, entrambi membri dei servizi segreti italiani.

L’israeliano è stato identificato come Shimoni Erez, 50 anni. Era un agente del Mossad in pensione. Il suo nome è stato pubblicato sui media italiani, anche se i media in Israele non ne hanno parlato.

È morta anche Anya Bozhkova, la moglie russa di 50 anni del capitano della barca, Claudio Carminati. Entrambi non lavoravano nell’intelligence.