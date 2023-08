Incendio Ecologica 2000 a Ciampino: nessuna Zona Rossa

- Advertisement -

AgenPress. In merito all’incendio che nelle prime ore del mattino ha coinvolto l’impianto di stoccaggio e trasferenza rifiuti Ecologica 2000 a Ciampino, la Conferenza dei Sindaci della ASL Roma 6 dirama una nota stampa congiunta di aggiornamento:

Alle ore 12.00 di oggi, presso la Sala Aniene della Regione Lazio, ha avuto luogo la riunione operativa sull’Incendio di Ecologica 2000, convocata dal Presidente Francesco Rocca, su richiesta della Conferenza dei Sindaci della Asl Roma 6.

Erano presenti Asl Roma 6 e Asl Roma 2, Arpa, Istituto Zooprofilattico, Direzioni Regionali Ambiente e Sanità, Agenzia Regionale di Protezione Civile, oltre che il Presidente Rocca, l’Assessore Elena Palazzo e l’Assessore Fabrizio Ghera.

È stata l’occasione per i Sindaci di Ciampino e Marino Emanuela Colella e Stefano Cecchi, in rappresentanza di tutti i primi cittadini dei territori coinvolti, di chiedere che si prosegua in maniera coordinata a fornire indicazioni da trasmettere a cittadini e a attività produttive.

ASL, su esplicita richiesta del Presidente Rocca, ha ritenuto di confermare in via prudenziale le raccomandazioni finora diramate:

LADDOVE SIA VISIBILE IL FUMO E L’ODORE DOVESSE ESSERE INTENSO è necessario:

– tenere chiuse porte e finestre;

– limitare gli spostamenti allo stretto necessario;

– lavare con accuratezza frutta e verdura di produzione propria;

– limitare lutilizzo di impianti di climatizzazione e di trattamento dell’aria in genere, prevedendo in seguito accurata pulizia dei filtri.

Si fa presente altresì che, contrariamente a quanto riportato da alcuni canali di informazione, non è stata istituita alcuna Zona Rossa.

È inoltre emerso che ARPA, con la collaborazione di ISPRA, ha elaborato un modello per lo studio della dispersione di inquinanti in atmosfera e al suolo, che verrà trasmesso a ASL

I Sindaci hanno inoltre informato il tavolo che domani alle ore 11:30 nella Sala Consiliare di Ciampino avrà luogo una Conferenza Stampa sull’argomento e il Presidente Rocca ha richiesto ad ARPA, ASL e Agenzia di Protezione Civile di partecipare.

È stato inoltre comunicato che le operazioni di spegnimento da parte dei Vigili del Fuoco, ai quali è andato il ringraziamento di tutti gli intervenuti, dovrebbero concludersi entro la serata di oggi.

Si invita la cittadinanza a seguire gli aggiornamenti sui canali di informazione ufficiali dei Comuni coinvolti, della ASL Roma 6 e di ARPA Lazio.