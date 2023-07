Incendio divampato su una nave: 3.000 auto in fiamme

- Advertisement -

AgenPress. Un incendio è divampato su una nave al largo della costa olandese con quasi 3.000 veicoli a bordo. Morto un membro dell’equipaggio.

L’incendio è scoppiato ieri notte sulla Fremantle Highway una nave di 199 metri che era in rotta dalla Germania all’Egitto.

I soccorsi hanno gettato acqua sulla nave in fiamme per raffreddarla, ma l’uso di troppa acqua ha rischiato che affondasse, è stato necessario che una nave di salvataggio l’agganciasse per impedirne la deriva.

L’incendio potrebbe durare diversi giorni, risulta ancora non controllato. È un incendio molto difficile da estinguere, molto probabilmente a causa del carico che la nave stava trasportando.

La guardia costiera ha dichiarato che la causa dell’incendio è sconosciuta, ma un portavoce della guardia costiera ha affermato che il focolaio era iniziato vicino ad un’auto elettrica. Circa 25 veicoli su 2.857 a bordo della nave erano elettrici.

Le auto elettriche bruciano tanto quanto le auto con motore a combustione. Quando le batterie si surriscaldano si verifica una cosiddetta ‘fuga termica’, allora diventa pericoloso”, ha affermato un rappresentante dell’Associazione tedesca delle assicurazioni. “Una reazione chimica nella batteria produce gas che gonfia la batteria.” Circa 350 dei veicoli a bordo erano auto Mercedes-Benz.