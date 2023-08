Incendio Ciampino completamente spento. I nuovi dati di monitoraggio di Arpa

- Advertisement -

AgenPress. In merito all’incendio che nelle prime ore di sabato ha coinvolto l’impianto di stoccaggio e trasferenza rifiuti Ecologica 2000 a Ciampino, la Conferenza dei Sindaci della ASL Roma 6 dirama una nuova nota stampa congiunta di aggiornamento:

“L’incendio in questo momento è stato completamente spento. Permangono in atto le operazioni di minuto smassamento che perdureranno almeno fino alla mattinata del 3 agosto”, con questa notizia giunta attraverso il fonogramma dei Vigili del Fuoco è stata aperta la conferenza stampa sull’incendio che si è sviluppato in via Enzo Ferrari a Ciampino alle ore 8.45 di sabato 29 luglio scorso.

L’incontro con la stampa, che si è tenuto nella mattina del 3 agosto nella sala consiliare del Comune di Ciampino coordinato dalla Sindaca Emanuela Colella e dal Sindaco Stefano Cecchi in rappresentanza di tutti i sindaci dell’Asl Roma 6, è stato l’occasione per fare il punto sulle raccomandazioni, sul monitoraggio e l’andamento delle operazioni in merito all’incendio. Una conferenza stampa molto partecipata dagli organi di stampa e dai cittadini.

Gli ultimi dati trasmessi da Arpa Lazio e riferiti al campione prelevato in data 01.08.2023 dalla centralina posta a distanza di circa 600 metri dal sito dell’evento, evidenziano una sensibile riduzione del valore di concentrazione di diossina in aria, risultando di poco superiore ai valori di riferimento; il valore di concentrazione del benzo(a)pirene risulta in diminuzione ed inferiore al valore di riferimento, anche il valore di PCB mostra un’ulteriore diminuzione.

Pertanto, al momento ASL Roma6, in attesa che possa consolidarsi con il nuovo comunicato Arpa Lazio riferito al campionamento condotto il 02.08.2023 e atteso nella giornata di domani, l’andamento in diminuzione dei valori di concentrazione dei parametri considerati, ritiene opportuno confermare ancora le misure di prevenzione già condivise, in via prudenziale, in previsione, per la giornata di domani, di una probabile sostanziale rimodulazione (riduzione) delle azioni di cautela già disposte.

PERTANTO, LADDOVE L’ODORE DOVESSE ESSERE INTENSO è necessario:

– tenere chiuse porte e finestre;

– limitare gli spostamenti allo stretto necessario;

– lavare con accuratezza frutta e verdura di produzione propria;

– limitare l’utilizzo di impianti di climatizzazione e di trattamento dell’aria in genere, prevedendo in seguito accurata pulizia dei filtri.

Sui condizionatori/deumidificatori è il caso di specificare che la ASL sconsiglia l’uso di questi impianti qualora prevedano il ricambio dell’aria con emungimento dall’esterno. L’accurata pulizia dei filtri rimane in ogni caso una prescrizione da seguire.

SI RIBADISCE INFINE CHE NON ESISTE ALCUNA ZONA ROSSA.

Si invita la cittadinanza a seguire gli aggiornamenti sui canali di informazione ufficiali dei Comuni coinvolti, della ASL Roma 6 e di ARPA Lazio.