Inaugurata a Lampedusa camera a pressione negativa per pazienti con malattie infettive contagiose

- Advertisement -

Gemmato: “Importante tassello per la gestione delle varie patologie emergenti”

AgenPress. Il Sottosegretario alla Salute, Marcello Gemmato, ha inaugurato oggi a Lampedusa, nei locali del Punto territoriale d’emergenza del Poliambulatorio, una camera a pressione negativa per l’isolamento di pazienti con malattie infettive contagiose.

La struttura è stata fornita dal Ministero della Salute e allestita dai tecnici specializzati della Croce Rossa Italiana. La camera a pressione negativa si integra con una barella di biocontenimento per il trasporto in sicurezza di pazienti con malattie infettive contagiose che interessano il registro sanitario internazionale.

“La nuova struttura è già a disposizione degli operatori del Servizio Sanitario Nazionale che si occupano dell’assistenza sull’isola. Dotiamo l’ambulatorio plurispecialistico di Lampedusa di un ulteriore tassello importante per la gestione delle varie patologie emergenti, migliorando l’offerta sanitaria rivolta ai residenti, ai turisti e ai migranti” ha dichiarato il Sottosegretario Gemmato, il quale ha partecipato alla terza edizione del progetto “Primissima assistenza sanitaria nelle operazioni di soccorso in mare – PASSIM”, due giornate formative che si sono svolte a Palermo e Lampedusa. Nell’ambito del progetto PASSIM, il Ministero della Salute è partner attivo del Corpo delle Capitanerie di Porto-Guardia Costiera di Lampedusa, Catania e Messina per le attività di sorveglianza sanitaria di frontiera.

Nella foto: Il sottosegretario Marcello Gemmato con Daniela Faraoni e gli operatori dell’Asp Lampedusa.