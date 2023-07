In Vaticano le “mini Olimpiadi”

- Advertisement -

AgenPress. Una pedalata in bici, qualche corsa in amicizia, uno scambio con le racchette da padel. Infine una medaglia e il simbolico diploma di “atleta onorario” della “squadra del Papa”. Per i circa 150 bambini delle famiglie povere assistite dal Dispensario pediatrico vaticano Santa Marta è stata una giornata all’insegna della fraternità quella vissuta oggi, 8 luglio, organizzata in modo da permettere di intessere relazioni di amicizia tra le 500 famiglie che quotidianamente varcano la soglia di questa struttura ultracentenaria nel cuore del Vaticano per ricevere cure ed assistenza.

Proprio per questo Athletica vaticana, l’associazione sportiva ufficiale della Santa Sede, ha pensato di organizzare delle “mini Olimpiadi” per i più piccoli, alcuni dei quali hanno imparato ad andare in bicicletta davanti all’Aula Paolo VI, in un percorso appositamente costruito e con l’aiuto di Valerio Agnoli, professionista, Ivan Basso e Vincenzo Nibali della squadra Vatican Cycling, e suor Marie-Theo e Tiziana, che hanno messo a disposizione la loro esperienza nella psicomotricità.

Prima delle “mini Olimpiadi” si è svolto poi un momento di ristoro nell’atrio dell’Aula Paolo VI, con il pranzo servito dai giovani animatori.