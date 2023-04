In mostra alla Galleria La Pigna le opere di Patrizia Reali e di Mario Russo

- Advertisement -

AgenPress. La bellezza dell’essere e quella femminile in tutte le sue sfumature. Questo il tema della doppia mostra firmata da due grandi artisti come Patrizia Reali e Mario Russo, che si terrà dal 12 al 19 aprile 2023 presso la Galleria La Pigna, nel prestigioso Palazzo Pontificio Maffei Mariscotti in via della Pigna a Roma.

Il curatore Alfio Borghese ha scelto di unire in un unico viaggio L’Essenza nell’essere di Patrizia Reali e Le donne di Mario Russo, il pittore partenopeo che ha legato la sua intera esistenza ad un percorso artistico fatto di emozioni e colori.

Uomo di grande spessore e padre amatissimo dell’attrice Adriana Russo, che sarà presente all’inaugurazione anche con una bellissima opera che la rappresenta. Appassionato dell’arte in tutte le sue forme il pittore, che nasce a Napoli nel 1925 e negli anni ’50 si trasferisce a Roma per poi girare il mondo intero con le sue opere (nel 1997, per esempio, è stato invitato a New York per una mostra personale al J.F.Kennedy Airport e nel 1998 al Palazzo Ducale di Mantova ha luogo una sua mostra denominata “Omaggio a Fellini”) sarà rappresentato con alcuni suoi meravigliosi lavori che ritraggono l’universo femminile, raccontato attraverso una serie di ritratti dedicati a dive dello spettacolo come “Anna Magnani, ma anche alle donne che lo hanno colpito ed affascinato nella vita quotidiana e alle quali ha dedicato uno studio preciso e costante per esaltare la bellezza della figura umana.

L’accesso alla mostra. dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19, sarà ad ingresso libero.