Immigrazione, Radicali Italiani: Parole del Ministro Lollobrigida vergognose

AgenPress. “Le parole di oggi del ministro Lollobrogida che, al Congresso della Cisal parlando di immigrazione ha detto che il Governo non vuole arrendersi all’idea della sostituzione etnica, sono semplicemente vergognose”, così in una nota Massimiliano Iervolino, segretario di Radicali Italiani.

“Le sue dichiarazioni ci fanno tornare indietro di anni e anni ovvero alla teoria del complotto del piano Kalergi e alla favola secondo cui esisteva un piano d’incentivazione dell’immigrazione verso l’Europa al fine di rimpiazzarne le popolazione. La frase utilizzata dal ministro Lollobrigida è in perfetta sintonia con quanto negli anni hanno detto, scritto e dichiarato i peggiori gruppi nazionalisti e populisti presenti in Italia e in Europa.

Appare sempre più chiaro come il Piano di cui aver davvero paura è quello di Meloni che, con i suoi sodali, sta spostando il nostro Paese verso le posizioni estremiste del gruppo di Visegrad. Orban applaude”, conclude.