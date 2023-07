Il Santuario di Fatima pronto ad accogliere i giovani della Giornata Mondiale della Gioventù

- Advertisement -

AgenPress. Quello di Fatima è uno dei Santuari mariani più visitati al mondo e, attualmente, è pronto ad accogliere migliaia di giovani che parteciperanno alla Giornata Mondiale della Gioventù dal 1 al 6 agosto in vista dell’appuntamento centrale con il Papa che si terrà a Lisbona.

“Abbiamo ricevuto moltissime richieste da parte di gruppi di giovani provenienti da tutto il mondo interessati a visitare il Santuario di Fatima e ci siamo organizzate per accoglierli al meglio” ha detto suor Sandra Bartolomeu, della Congregazione portoghese delle Serve di Nostra Signora di Fatima.

“Abbiamo organizzato una sorta di ‘villaggio giovanile’ dove ci sarà un’area coperta in modo da poter accogliere tutti quelli che non hanno un posto dove stare a Fatima e hanno un sacco a pelo dove poter dormire. Ci sarà anche un’area dove potranno montare le tende” ha aggiunto suor Sandra che è una delle organizzatrici incaricate del ricevimento dei giovani al Santuario.

“L’intero ‘villaggio della gioventù’ avrà un’area di ristoro, servizi igienici e docce. È uno spazio ampio, con una capienza di 100 persone, che fa parte del Santuario. Non c’è bisogno di prenotare, chi arriva prima si sistema.”, ha detto la suora.

Tra le attività pastorali previste suor Sandra ha evidenziato sei diversi percorsi per i tour a piedi. “Ogni percorso ha un tema insieme a una proposta di preghiera per accompagnare il cammino. Ogni percorso inizia con le diverse chiese che si trovano intorno al Santuario. Canno dai 12 ai 5 chilometri”. Ognuno può scegliere il proprio percorso. “E’ stato inoltre creato un workshop di 25 minuti in diverse lingue per chi vuole approfondire il messaggio di Fatima.”

“Non capita tutti i giorni che un Papa venga a trovarci – dice suor Sandra. “I giovani in Portogallo si stanno preparando a questo incontro da due o tre anni, sono molto entusiasti. Io e la mia comunità stiamo pregando molto per i giovani che verranno, come pure per quelli che sono nei loro Paesi e non sono potuti venire”.

“Vale la pena preparare i nostri cuori!” ha concluso la missionaria delle Serve di Nostra Signora di Fatima. “Dio verrà a questo evento in modo molto speciale”.

La Vergine di Fatima è apparsa a tre pastorelli: Lucía dos Santos, Giacinta e Francisco Marto, che hanno affermato di aver visto la Vergine in diverse occasioni a Cova da Iria, Fátima, in Portogallo. Le apparizioni avvennero tra il 13 maggio e il 13 ottobre 1917 nelle quali la Madonna ha lasciato loro 3 grandi messaggi.