Il racconto degli ex prigionieri di guerra ucraini. Siamo stati torturati dai russi anche con scosse elettriche

Dmytro Lubinets, difensore civico ucraino per i diritti umani e uno dei funzionari coinvolti nei negoziati di scambio con Mosca, ha affermato che nove ex detenuti su 10 hanno affermato di essere stati torturati durante la prigionia russa. “Questa è la sfida più grande per me ora: come proteggere la nostra gente dalla parte russa”, ha detto Lubinets. “Nessuno sa come possiamo farlo.”