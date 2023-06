Il presidente sudafricano è in Ucraina nell’ambito della “missione di pace”. Oggi vedrà Zelensky, domani Putin

- Advertisement -

AgenPress – Il presidente sudafricano Cyril Ramaphosa è arrivato nella capitale ucraina Kiev, mostra il video dall’account Twitter ufficiale della presidenza sudafricana.

È stato accolto in una stazione ferroviaria dall’inviato speciale dell’Ucraina per l’Africa e il Medio Oriente, Maksym Subkh, e dall’ambasciatore del Sudafrica in Ucraina.

Ramaphosa è in visita in Ucraina nell’ambito della Missione di pace africana finalizzata a una risoluzione pacifica del conflitto, ha dichiarato giovedì il suo ufficio in una dichiarazione.

“Il presidente Ramaphosa nelle ultime settimane ha avuto una conversazione con il presidente Vladimir Putin della Federazione Russa, il presidente Zelenskyy, il presidente Xi Jinping della Repubblica popolare cinese, i leader dei paesi BRICS e il segretario generale delle Nazioni Unite in merito agli sforzi per facilitare un processo pacifico al conflitto Ucraina-Russia, in linea con la posizione del Sudafrica come stato non allineato”.

La Missione di pace africana comprende i leader di Sudafrica, Zambia, Comore, Repubblica del Congo, Egitto, Senegal e Uganda, in rappresentanza di un continente che ha risentito dell’impatto economico negativo del conflitto.

Più tardi venerdì, la delegazione africana lascerà Kiev in rotta verso San Pietroburgo, in Russia, dove sabato si impegnerà con Putin.

“L’impatto umano ed economico negativo e la tensione derivante dal conflitto tra Ucraina e Russia è una grave situazione che colpisce tutti noi in un mondo interconnesso”, ha affermato Ramaphosa.

“La missione di pace africana porta una prospettiva africana e un appello per un processo di pace alle deliberazioni in corso in varie parti del mondo e all’interno di diverse formazioni di nazioni su come affrontare il conflitto in Ucraina e Russia”.

Il governo sudafricano è stato oggetto di intense critiche per la sua posizione sull’invasione della Russia e si è regolarmente astenuto dai voti che condannavano Mosca all’Assemblea generale delle Nazioni Unite. Sebbene la leadership sudafricana abbia ripetutamente affermato di essere neutrale nel conflitto e abbia spesso chiesto una soluzione negoziata, le loro azioni sono state oggetto di un crescente controllo da parte delle potenze occidentali.