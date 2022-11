AgenPress. Il presidente della regione Lazio, Nicola Zingaretti, annuncia le sue dimissioni dall’incarico nella giornata del 10 novembre: domani mattina “firmerò le mie dimissioni”. Lo ha dichiarato nel corso della conferenza stampa per il rapporto di fine mandato.

“L’Assenza delle colleghe M5s” al rapporto di fine mandato di Zingaretti “è uno sgarbo istituzionale. E segna una rottura definitiva”, dichiara l’assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D’Amato.

“Continuo a credere – rileva Zingaretti – che intorno a un programma bisogna unire il massimo delle forze politiche, sociali, culturali come abbiamo fatto in questi anni su un programma chiaro. Chi divide e rompe l’unità sbaglia perché non ce ne sono i motivi. Faccio un appello alle forze politiche – ma non dipende da me, non voglio io ingerire in scelte che non mi riguardano per ovvi motivi”.