Il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha convocato la Cisal a Palazzo Chigi

AgenPress. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni, ha convocato per domenica 30 aprile, alle ore 20, la Cisal a Palazzo Chigi. Al centro dell’incontro alcuni provvedimenti relativi al cuneo fiscale, al reddito di inclusione e alle misure di avviamento al lavoro.

“Convocazione importante – commenta il Segretario generale, Francesco Cavallaro – che va a rafforzare il dialogo tra le parti ed il confronto sulle proposte, in vista del Consiglio dei ministri del giorno successivo in cui saranno varate rilevanti misure per il mondo del lavoro ed i lavoratori”.