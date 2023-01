- Advertisement -

AgenPress. Secondo quanto riportato dal quotidiano “Folha de S. Paulo”, il neo-presidente del Brasile Lula ha messo un veto alla fornitura di munizioni per i carri armati dal Brasile all’Ucraina.

La linea del presidente brasiliano è quella di mantenere una posizione il più neutrale possibile per non indispettire Mosca e non provocare reazioni di tipo economico da parte russa contro il Brasile.

Lula, inoltre, avrebbe negato di aver ricevuto sollecitazioni dal governo tedesco per l’invio di armi.