Il politologo Luttwak lancia il Trump bis: “Così i giudici lo aiutano. Un film già visto in Italia”

AgenPress. “Ancora una volta fallisce chi utilizza la giustizia per indebolire il nemico di turno. Trump, grazie alle accuse infondate di qualche magistrato, vincerà le elezioni. Si ripete un film già visto in Italia”.

A dirlo il politologo Edward Luttwak in un’intervista al quotidiano L’Identità.

“A sostenere Donald – sottolinea – ci sono decine di milioni di americani. Si tratta di un blocco granitico, che difficilmente può essere scalfito. Azioni legali, abbastanza dubbie, poi, hanno finito col rendere più appetibile Trump di fronte agli indecisi.

Il piano di pochi giudici, come un boomerang, si ripercuote contro i loro obiettivi. I democratici, oggi, sono più deboli di ieri. Biden, comunque, non ha dato alcun ordine. Non avrebbe mai autorizzato una strategia perdente”.