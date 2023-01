Il Pentagono conferma che gli Usa addestreranno i soldati ucraini sui missili Patriot in Oklahoma

- Advertisement -

AgenPress – Gli ucraini inizieranno l’addestramento sul sistema missilistico Patriot negli Stati Uniti già la prossima settimana. Lo stesso Pentagono ha confermato che gli Stati Uniti inizieranno ad addestrare da 90 a 100 soldati ucraini.

Il programma di addestramento si svolgerà a Fort Sill in Oklahoma, dove gli Stati Uniti conducono il proprio addestramento sul funzionamento e la manutenzione del sistema avanzato di difesa aerea. Fort Sill è uno dei quattro luoghi di addestramento di base dell’esercito e ospita la scuola di artiglieria da campo del servizio, che addestra i membri del servizio da più di un secolo.

“Una volta messo in campo, il Patriot… contribuirà alle capacità di difesa aerea dell’Ucraina e fornirà un’altra capacità al popolo ucraino per difendersi dagli attacchi aerei in corso della Russia”, ha dichiarato il segretario stampa del Pentagono, l’Air Force Brig. Gen. Pat Ryder in occasione di una conferenza stampa.

Ryder ha anche confermato che anche il programma combinato di addestramento alle armi precedentemente annunciato per i battaglioni ucraini in Europa inizierà già la prossima settimana e “non richiederà un aumento significativo o alcun aumento in termini di addestratori statunitensi” schierati in Europa.

La formazione per gli ucraini sul sistema complesso dovrebbe richiedere “diversi mesi”, ha affermato Laura Cooper, vice assistente segretario alla difesa per Russia, Ucraina ed Eurasia. “Non sarò in grado di darti un periodo di tempo specifico per il completamento della formazione.”

Questo arriva dopo che il segretario stampa del Pentagono, Brig. Il generale Pat Ryder ha detto giovedì che gli Stati Uniti stanno esaminando una varietà di opzioni su dove condurre l’addestramento missilistico Patriot “per includere un potenziale addestramento qui negli Stati Uniti, all’estero o una combinazione di entrambi”.

Gli Stati Uniti hanno annunciato che stavano inviando all’Ucraina il sistema missilistico Patriot alla fine di dicembre, quando il presidente ucraino Volodomyr Zelensky ha visitato Washington e ha incontrato il presidente degli Stati Uniti Joe Biden.

La Germania ha recentemente annunciato che stava inviando all’Ucraina un secondo sistema missilistico Patriot dal proprio inventario.