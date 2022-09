Il Papa ricorda Padre Pio: “Ha combattuto il male con umiltà e obbedienza”

AgenPress. Umiltà, obbedienza, carità, dolore – tanto dolore, fisico e spirituale – ma sempre offerto per amore.

Papa Francesco ricorda in un tweet la figura di San Pio da Pietrelcina, nel giorno in cui la Chiesa ne ricorda la memoria liturgica e celebra il ventennale della canonizzazione, presieduta il 16 giugno 2002 da Giovanni Paolo II.

In particolare il Papa – che il 17 marzo 2018 si recò in visita pastorale a Pietrelcina, luogo di nascita di San Pio, Benevento e San Giovanni Rotondo, nel centenario dell’apparizione delle stimmate – rammenta una delle costanti della vita del frate: la lotta al male. Intesa come quei combattimenti contro il demonio, al quale, come scrivono molti biografi, erano invise le capacità di Padre Pio di leggere nel cuore e di avere visioni. Combattimenti che gli diedero tormento fino alla fine dei suoi giorni ma che lui, come rileva oggi il Papa, vinse con la carità e la fede.