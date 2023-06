Il Papa riceve il presidente brasiliano Lula in Vaticano

- Advertisement -

AgenPress. Il presidente brasiliano per la seconda volta in udienza da Francesco, la prima dopo la rielezione alla guida del Paese del 2022. Nei colloqui in Segreteria di Stato, i temi della promozione della pace, della lotta a povertà e disuguaglianze, del rispetto delle popolazioni indigene. In dono dal Pontefice un bassorilievo dal titolo “La pace è un fiore fragile”, al leader politico ha consegnato pure un Rosario per la sorella 80enne.

Positivo lo scambio di vedute sulla situazione socio-politica; nel colloquio, informa ancora la Santa Sede, “ci si è soffermati su alcuni temi di comune interesse, quali la promozione della pace e della riconciliazione, la lotta contro la povertà e le disuguaglianze, il rispetto delle popolazioni indigene, nonché la protezione dell’ambiente”.