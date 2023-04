Il Papa ha ricevuto il primo ministro dell’Ucraina Denys Shmyhal

- Advertisement -

AgenPress. Il colloquio privato con il Pontefice nella Biblioteca Apostolica è durato circa mezz’ora, dalle 9.20 alle 9.50, e Shmyhal – come ha rivelato lui stesso in una successiva conferenza alla sede della Stampa Estera di Roma – ha ribadito al Papa l’invito a visitare la capitale Kyiv e gli ha chiesto aiuto per il ritorno dei bambini deportati con la forza in Russia.

“Nell’incontro avuto oggi con il Papa in Vaticano abbiamo parlato della formula di pace e del possibile aiuto di Sua Santità e del Vaticano nel raggiungimento di tutti i passi del piano di pace del presidente Zelensky”, ha detto.

“Ho chiesto anche a Sua Santità l’aiuto nel ritorno a casa degli ucraini e dei bambini ucraini che sono detenuti, arrestati, deportati in Russia forzatamente. Inoltre ho invitato il Santo Padre a venire a visitare personalmente il nostro Paese”.