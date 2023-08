Il Papa ha nominato cinque nuovi membri del Consiglio Superiore di Coordinamento della Pontificia Università Lateranense

- Advertisement -

AgenPress. Sono cinque i nuovi membri del Consiglio Superiore di Coordinamento della Pontificia Università Lateranense nominati oggi, martedì primo agosto, dal Papa con un Decreto.

Si aggiungeranno alle figure già previste la dottoressa Sabrina Di Maio, Direttore Gestionale; il dottor Stefano Fralleoni, Dirigente Controllo Gestione – Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica; la dottoressa Marina Roveraro, Esperta Controllo e Vigilanza – Segreteria per l’Economia; il dottor Paolo Nusiner, Direttore della Direzione per gli Affari Generali del Dicastero per la Comunicazione; monsignor Luigi Michele De Palma, Segretario del Consiglio Superiore di Coordinamento.

I nuovi membri assumeranno l’incarico l’11 settembre 2023.