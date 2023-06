Il Papa al Gemelli, parametri normali e flebo sospese

- Advertisement -

AgenPress. Continua ad essere regolare e nella norma il decorso post operatorio del Papa, ricoverato al Policlinico Gemelli, dopo l’operazione del 7 giugno di laparotomia e plastica della parete addominale con protesi.

Come sempre è lo staff medico che assiste Francesco a fornire dettagli della salute del Papa e, tramite una nota diffusa in serata dalla Sala Stampa, fa sapere che “i parametri emodinamici sono normali, ha sospeso le flebo e continuato ad alimentarsi con una dieta liquida”.

Già in mattinata, la Sala Stampa della Santa Sede informava che per il Papa il quadro clinico è “in progressivo miglioramento” e che il decorso post operatorio risulta “regolare”. Dopo aver fatto colazione, questa mattina, Francesco “ha iniziato a mobilizzarsi trascorrendo gran parte della mattina in poltrona”, cosa che gli ha “consentito la lettura dei quotidiani e la ripresa iniziale del lavoro”.