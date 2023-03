Il Ministro Bernini in missione in Serbia per cooperazione bilaterale scientifica e tecnologica

- Advertisement -

Firmato Memorandum of Understanding con Ministri serbi Ružić e Begović

AgenPress. Il Ministro dell’Università e della Ricerca Anna Maria Bernini oggi si è recata in Serbia per partecipare al Business and Science Forum. Si sono svolti incontri bilaterali con il Ministro dell’Istruzione Branko Ružić e con la Ministra della Scienza, dello Sviluppo Tecnologico e dell’Innovazione Jelena Begović. I

tre ministri hanno firmato il Memorandum of Understanding sulla Ricerca, l’Innovazione e l’Alta Formazione. Con tale accordo i tre Ministri hanno inteso tracciare un percorso di ancor più stretta collaborazione tra i due Paesi, potendo valorizzare, per parte italiana, anche i rilevanti investimenti in corso a valere sul Piano nazionale di ripresa e resilienza.

A tal riguardo, le imprese, le Università e i centri di ricerca serbi potranno essere partner in iniziative legate al PNRR, come i dottorati industriali innovativi, e potranno assistere la proiezione internazionale dei Centri Nazionali.

La presenza del Ministro Bernini alla sezione “Science” del Forum ha avuto l’obiettivo di confermare il rapporto di cooperazione scientifica e tecnologica con la Serbia e consolidare le iniziative già in essere. Le relazioni tra i Sistemi di Ricerca e Innovazione (RI) dei due paesi sono ampie, solide e di lunga data, e interessano le più diverse discipline.

La giornata odierna, all’insegna dell’amicizia e della collaborazione tra Italia e Serbia, segna un importante momento di sviluppo per le future e più strette collaborazioni tra i due paesi. Nel corso dei colloqui bilaterali, inoltre, è stato registrato interesse da parte serba anche per l’iniziativa italiana tesa a candidare la Sardegna come luogo che ospiterà l’infrastruttura di ricerca Einstein Telescope.