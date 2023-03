Il Ministro Bernini consegna la Laurea ad honorem alla Senatrice a vita Liliana Segre

- Advertisement -

Bernini: “Profonda gratitudine per la sua incessante azione di testimonianza. La firma di questa laurea è la cosa più bella fatta da quando sono Ministro”

AgenPress. Il Ministro dell’Università e della Ricerca Anna Maria Bernini ha consegnato la Laurea ad honorem in Scienze Filosofiche alla Senatrice a vita Liliana Segre. La cerimonia di consegna, presieduta dal Rettore dell’Università Alma Mater di Bologna Giovanni Molari, si è svolta questo pomeriggio presso l’abitazione della Senatrice a Milano, ha partecipato anche prof.ssa Marina Lalatta Costerbosa, in rappresentanza del Dipartimento di Filosofia e Comunicazione.

“A Liliana Segre, come lei stessa ha ricordato durante la cerimonia, mi lega una vecchia e sincera amicizia, e ciò che posso offrirle oggi è la mia gratitudine. Credo che noi tutti, come donne e uomini liberi, nati e vissuti in tempi di pace e democrazia, dovremmo ringraziare Liliana Segre perché è riuscita a raccontarsi senza alcuna retorica ma anche senza alcuna sottovalutazione della tragedia umana e personale vissuta durante l’Olocausto”, dichiara il Ministro Bernini. “La cosa più bella fatta finora, da quando ho l’onore di rappresentare il Ministero dell’Università e della Ricerca, è proprio quella di aver firmato la laurea ad honorem per Liliana Segre”, aggiunge il Ministro.

“Una volta diventata nonna, Liliana Segre ha capito che era il momento di togliere il mantello dell’invisibilità che per tanti anni l’aveva accompagnata. Ha deciso di parlare ai suoi nipoti. E per i suoi nipoti. Quei nipoti che l’hanno aiutata a ritrovare la ragazzina che non aveva potuto essere. È così diventa un bene prezioso per tutta l’Italia”, aggiunge Bernini.

“La Senatrice Segre è una donna forte e tenace, che ha vissuto l’odio e che ha avuto il coraggio di portare ai giovani un messaggio di pace. Ringrazio l’Alma Mater per essersi fatta tramite dell’omaggio condiviso da tutto il Paese. Un riconoscimento sentito e doveroso per la sua incessante azione di testimonianza, di custodia e trasmissione della memoria, che ci ha insegnato a costruire un futuro diverso”, conclude il Ministro.