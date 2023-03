Il miglior ospedale del mondo è la Mayo Clinic di Rochester. In Italia è il Gemelli di Roma

- Advertisement -

AgenPress. Al primo posto assoluto la Mayo Clinic di Rochester. Il primo nosocomio europeo è invece lo svedese Karolinska Universitetssjukhuset di Solna.

Tra gli italiani svetta il Gemelli che per il terzo anno consecutivo risulta il primo ospedale italiano secondo questa classifica che prende in esame quattro indicatori: valutazioni tra pari (49% nazionale, 5% internazionale): esperienza del paziente (14,5%), metriche di qualità ospedaliera (29%), implementazione delle valutazioni di esito su riscontro dei pazienti (2,5%).

Tra gli ospedali italiani, sul gradino più alto del podio c’è il Policlinico Universitario ‘A. Gemelli’ di Roma (38° posto), seguito dall’Ospedale Metropolitano Niguarda di Milano (60°), dall’ospedale San Raffaele di Milano (64°), dall’Istituto ClinicoHumanitas di Rozzano (89°), Ospedale Policlinico San Matteo di Pavia (101°). Nell’edizione 2023 dei ‘World’s best hospitals’ sono stati esaminati oltre 2.300 ospedali di 28 nazioni.

Gli ospedali italiani a rientrare nella top 250 della classifica internazionale sono solo 13. In classifica anche l’Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo (134° nel mondo e 8° in Italia) e gli Spedali Civili di Brescia (215° nel mondo e 11° in Italia).

Le caratteristiche prese in esame dalla classifica sono il livello delle cure, la qualità della ricerca e anche la capacità di attrazione per professionisti sanitari. Per la prima volta quest’anno, tra i parametri valutati per stilare la classifica, è stata presa in considerazione l’esistenza di indagini strutturate rivolte ai pazienti per verificare l’efficacia delle cure e la percezione di miglioramenti di qualità della vita.