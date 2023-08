Il Giappone afferma che l’acqua trattata e scaricata nell’Oceano Pacifico è sicura

- Advertisement -

AgenPress. I test sull’acqua di mare nei pressi della centrale nucleare giapponese di Fukushima non hanno rilevato alcuna radioattività, ha detto il ministero dell’Ambiente, dopo che le autorità hanno iniziato a scaricare in mare l’acqua trattata utilizzata per raffreddare i reattori danneggiati.

Il Giappone ha iniziato a scaricare l’acqua dall’impianto distrutto di Fukushima nell’Oceano Pacifico, scatenando proteste in Giappone e nei paesi vicini, in particolare in Cina, che ha vietato l’importazione di prodotti ittici giapponesi.

Le organizzazioni scientifiche affermano che l’acqua è sicura dopo essere stata filtrata per rimuovere la maggior parte degli elementi radioattivi ad eccezione del trizio, un isotopo radioattivo dell’idrogeno.

Il trizio è difficile da separare dall’acqua, l’acqua di Fukushima viene diluita fino a quando i livelli di trizio scendono al di sotto dei limiti normativi.

Il monitoraggio verrà effettuato “con un alto livello di obiettività, trasparenza e affidabilità” per prevenire impatti negativi sulla reputazione del Giappone – ha affermato in una nota il ministro dell’Ambiente Akihiro Nishimura -.

Il ministero pubblicherà i risultati dei test ogni settimana almeno per i prossimi tre mesi.

L’agenzia giapponese per la pesca ha affermato che i test sui pesci prelevati vicino all’impianto non hanno mostrato alcuna anomalia.