Il gen. Vannacci “eroe” su X. Il libro al primo posto su Amazon. Forza Nuova propone candidatura a Monza

- Advertisement -

AgenPress – La Difesa lo ha sospeso ma sui social in molti sono con il generale Roberto Vannacci: l’hashtag #iostoconVannacci è in tendenza sui social, con quasi 14mila su X, l’ex Twitter. Sono infatti migliaia gli utenti che lo per il libro autoprodotto “Il mondo al contrario”, che tra l’altro è al primo posto tra i più venduti su Amazon. “Non ha commesso nessun reato”, scrive un utente. “E’ il vero eroe italiano”, si legge ancora. C’è poi chi esprime la propria “solidarietà”.

Forza Nuova propone, addirittura, al generale la candidatura alle elezioni suppletive di Monza per il seggio vacante dopo la morte di Silvio Berlusconi. Lo annuncia un comunicato in cui si spiega che il segretario di Fn, Roberto Fiore, è “l’unico uomo politico ad oggi ad aver difeso il Generale Vannacci per il suo libro e le sue parole”. “Nella speranza che sia contro la guerra, e contro la follia vaccinale – dice Fiore -, chiedo a Roberto Vannacci di presentarsi, per Forza Nuova, alle elezioni suppletive di Monza. Un atto di coraggio che lombardi ed italiani apprezzerebbero. Gli italiani vogliono una Rivoluzione Italiana”.