Il Direttore d’orchestra ucraino Volodymyr Skeiko sostiene il Festival della Canzone Cristiana Sanremo 2023

AgenPress. Con una lettera accorata Il Direttore d’orchestra ucraino Volodymyr Oleksandrovych Sheiko, artista onorato dell’Ucraina e Direttore dell’Orchestra sinfonica di Kiev della Radio ucraina, ha scritto al Direttore Artistico del Festival della Canzone Cristiana, il Maestro Fabrizio Venturi, affermando: “Sostengo con affetto il Vostro sforzo, il Vostro lavoro, che ha dato vita a questo evento stupendo.

Noi artisti abbiamo il grande dono, che ci ha regalato Dio, di parlare un linguaggio universale di Amore e di Pace, che fa in modo che la nostra Musica unisca i nostri cuori”.

Il Cristian Music Festival www.sanremofestivaldellacanzonecristiana.it si terrà nei prossimi giorni a Sanremo dal 9 all’11 febbraio 2023, nello storico Teatro dell’ex Antico Ospedale della Carità, in concomitanza con il Festival della Canzone Italiana, diretto da Amadeus.

La lettera di Volodymyr Skeiko segue la lettera delle autorità, le quali hanno comunicato l’autorizzazione allo svolgimento in Ucraina, a Leopoli, il 6 maggio 2023, del Festival della Canzone Cristiana, denominato ‘Hope Cristian Music Festival”, organizzato da Fabrizio Venturi, coadiuvato dal giornalista Biagio Maimone, in collaborazione con la Fondazione Hope Ukraine e con l’ Associazione Galleria San Babila.

“Spero di vedervi presto nella nostra amata Ucraina. Sarà un bellissimo incontro” ha scritto il Maestro Volodymyr Sheiko.

La ricca e rilevante carriera artistica del Maestro Vladimir Sheiko inizia nel 1988 come Direttore e Produttore del Teatro Accademico dell’Operetta di Kiev. Nel 1990 dà vita alla prima orchestra sinfonica non governativa “Ucraina”, con la quale , dal 1991 al 2002, ha diretto numerose attività concertistiche e itineranti in Europa. Ha organizzato diversi festival artistici internazionali ed è stato uno degli Organizzatori e Direttore dell’apertura di VERDIANO 2001 a Busseto, in Italia. Dal 1995 al 2005 è stato Direttore principale del Teatro Accademico dell’Operetta di Kiev. Nell’agosto 2005 è stato a capo dell’Orchestra Sinfonica Accademica Onorata della Compagnia Radiofonica Nazionale dell’Ucraina. Ha realizzato numerosi progetti creativi su larga scala, tra cui “Il pentimento di David” di Mozart e una serie di progetti televisivi per la National Radio Company e la National TV Company of Ukraine. Sotto la sua direzione l’Orchestra Sinfonica della Radio ucraina ha registrato 300 capolavori della musica mondiale e ucraina per la National Radio Foundation. Negli ultimi sei anni ha effettuato tournée con l’Orchestra in 17 paesi.

Nel 2003 gli è stato conferito il titolo onorifico di “Artista onorato dell’Ucraina” e, nel 2012, il “Premio Onorario” del Ministero della Cultura dell’Ucraina e il “Distintivo d’onore” del Consiglio comunale di Kiev. Nel 2015 gli è stato conferito il titolo onorifico di “People’s Artist of Ukraine”. Nel 2020 è stato insignito dell’Ordine al Merito e, nel 2021, è diventato membro corrispondente dell’Accademia nazionale delle arti dell’Ucraina.

“Sono estremamente felice della lettera del Direttore d’orchestra ucraino pluri onorato Vladimir Sheiko, considerato, altresì, il fatto di vivere un momento storico in cui la sua terra è martoriata da una guerra. Quest’anno il Festival della Canzone Cristiana porrà al centro la musica e il dialogo, ossia la musica che diviene un importante veicolo di pace. Noi cristiani facciamo del dialogo il nostro principio guida.

A partire da quest’anno Sanremo non è solo la città della musica, ma, grazie alla musica, diventa un importante teatro di pace. Ed è proprio da Sanremo che prende le mosse il progetto di realizzare, il 6 maggio, il nostro Festival in Ucraina, a Leopoli.

La musica cristiana è lo strumento per eccellenza per unire, per dialogare. Sant’Agostino, infatti, affermava che chi canta prega due volte. Convinti anche noi della potenza creativa del canto siamo certi che la preghiera ed il canto avranno la forza di realizzare la pace” ha dichiarato Fabrizio Venturi.

La lettera….

FESTIVAL INTERNAZIONALE DELLA MUSICA CRISTIANA DI SANREMO 2023

Signor Direttore Artistico

M° Fabrizio Venturi

Gentilissimo M° Venturi,

con grande dispiacere, Vi comunico che non potrò essere con Voi per celebrare la Musica Cristiana del Vostro Festival, tuttavia desidero farVi sapere che sostengo con affetto il Vostro sforzo, il Vostro lavoro che ha dato vita a questo evento stupendo.

Spero di vederVi presto nella nostra amata Ucraina. Sarà un bellissimo incontro.

Vi auguro ogni successo ed ogni gioia.

Con grande stima

M°. Volodimyr Sheiko

