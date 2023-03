“Il criminale Putin visita Mariupol, dove ha commesso un genocidio. Perché di notte? Ha paura?”

- Advertisement -

AgenPress – Oleksii Honcharenko, deputato ucraino e membro della delegazione ucraina all’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa (APCE), domenica ha criticato il “criminale di guerra” Putin.

“Il criminale di guerra è venuto a vedere con i suoi occhi il genocidio che ha commesso a Mariupol?” Perché di notte? Ha paura?

Durante la visita, Putin è stato visto parlare con i residenti e discutere i piani di ricostruzione di Mariupol, compreso l’aeroporto.

Mariupol è stata gravemente danneggiata durante l’assalto russo, che ha distrutto le acciaierie Azovstal, l’ultima resistenza delle forze ucraine in città.

Mariupol, una città portuale sul Mar d’Azov, si trova nell’Oblast di Donetsk in Ucraina ed è sotto il diretto controllo russo dal maggio 2022.

Gli attacchi russi a Mariupol sono iniziati il ​​24 febbraio 2022, il primo giorno dell’invasione. La città è stata sottoposta ad alcune delle peggiori atrocità della guerra .

A marzo, un attacco aereo ha squarciato un ospedale ostetrico e pediatrico della città. I funzionari russi hanno affermato che l’ospedale era un obiettivo militare giustificabile, sulla base della loro affermazione non dimostrata che obiettivi militari ucraini erano sul posto e che tutti i pazienti e il personale medico se ne erano andati.

Ma i filmati che circolano sui social media mostrano donne in attesa scortate fuori da un edificio in rovina tra auto carbonizzate e detriti.

Tra i feriti c’era una donna incinta che è stata fotografata mentre veniva portata in barella. Né lei né il suo bambino potevano essere salvati, ha confermato in seguito un chirurgo che l’ha curata. La foto ha causato onde d’urto in tutto il mondo.

Sempre a marzo, la Russia ha bombardato un teatro dove centinaia di persone si erano rifugiate a Mariupol. La parola “bambini” era scritta su due lati del teatro prima che venisse bombardato.

Delle 450.000 persone che vivevano in città prima della guerra, un terzo era già partito a metà aprile, secondo il sindaco di Mariupol Vadym Boychenko.

Alcuni di coloro che sono rimasti si sono rifugiati nelle acciaierie dell’Azovstal. Per gli ucraini, Azovstal è diventato un potente simbolo di resistenza , ospitando circa 2.600 soldati e civili mentre la struttura simile a una fortezza è stata colpita dai bombardamenti russi per settimane.