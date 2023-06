Il Cremlino respinge le accuse di aver distrutto la diga di Nova Kakhovka, accusando l’Ucraina di “sabotaggio”

- Advertisement -

AgenPress – Il Cremlino ha “respinto con forza” le accuse secondo cui la Russia è responsabile del danneggiamento di una diga tentacolare e di una centrale idroelettrica nel sud dell’Ucraina occupata, mentre Kiev e Mosca si sono scambiate accuse sulla distruzione della diga.

In una telefonata regolare con i giornalisti, il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha affermato di ritenere “inequivocabilmente” che l’incidente sia stato un “sabotaggio deliberato” da parte dell’Ucraina, aggiungendo che il presidente russo Vladimir Putin è stato tenuto informato della situazione.

Peskov ha affermato che l’attacco è stato “pianificato ed eseguito su ordine ricevuto da Kiev, dal regime di Kiev. Il regime di Kiev deve assumersi la piena responsabilità di tutte le conseguenze”.

Ha affermato che l’Ucraina voleva “privare la Crimea dell’acqua” e distrarre dal campo di battaglia.

“Dopo aver lanciato operazioni offensive su larga scala due giorni fa, ora le forze armate ucraine non stanno raggiungendo i loro obiettivi. Queste azioni offensive stanno soffocando”.

Diversi alti funzionari ucraini e figure militari hanno accusato il Cremlino di aver sabotato la diga martedì, dicendo che le forze russe hanno fatto saltare la diga “in preda al panico”.

Questo incidente è avvenuto il giorno dopo che il viceministro della Difesa Hanna Maliar ha affermato che un’offensiva ucraina “sta avvenendo in diverse direzioni”, alimentando la speculazione che potrebbe essere in atto un’importante spinta da parte di Kiev per riconquistare la terra detenuta dalle forze di occupazione russe.