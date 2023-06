- Advertisement -

AgenPress – Secondo una fonte vicina allo Stato Maggiore dell’esercito russo che ha parlato con l’outlet iStories , Putin ha in programma di far “eliminare” Yevgeny Prigozhin dalle sue forze di sicurezza e di offrire l’amnistia a tutti i combattenti del Wagner Group.

Una delle colonne mercenarie del PMC “Wagner” è stata avvistata nel villaggio di Krasne nel nord-ovest della regione di Lipetsk. Le riprese video che lo confermano sono apparse in una delle chat telegrafiche sulla vicina città di Yelets.

Il legislatore russo Pavel Krasheninnikov ha affermato che i combattenti del gruppo Wagner possono ancora “deporre le armi ed evitare la punizione, considerando i loro risultati nell’operazione militare speciale “, ma che devono farlo “il prima possibile”, secondo le notizie di stato russe.

La fonte ha affermato che l’esercito russo non ha le risorse necessarie per impedire a Prigozhin di raggiungere Mosca e che attualmente sta raccogliendo truppe da tutte le unità che non sono attualmente sul fronte in Ucraina.

La colonna del Pvc "Wagner" è stata avvistata nei pressi del villaggio di Krasne nella regione di Lipetsk, da dove Mosca dista poco più di 400 chilometri.

A giudicare dal video che “Meduza” è riuscito a geolocalizzare, il veicolo PVK “Wagner” stava guidando su una strada locale vicino ai binari della ferrovia.

Un testimone oculare ha anche raccontato a “Meduza” della presenza di persone in mimetica di sabbia senza segni di identificazione nelle vicinanze di Krasny.

Secondo Google Maps, la distanza da Krasny a Mosca è di poco più di 400 chilometri.

Successivamente, il governatore della regione di Lipetsk, Ihor Artamonov , ha riferito che l’attrezzatura PVK “Wagner” si sta spostando attraverso il territorio della regione.