Il climatologo Pasini: “Se corriamo dietro alle emergenze non ci saranno più soldi per fare nulla”

AgenPress. “Se corriamo solo dietro alle emergenze non ci saranno più i soldi per fare nulla”. A dirlo Antonello Pasini, primo ricercatore e fisico del clima del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr) in un’intervista al quotidiano L’Identità.

“Noi stiamo dicendo ai politici che se continuiamo a correre dietro agli eventi non ci saranno più le risorse per sviluppare qualsiasi idea. Abbiamo offerto, quindi, a chi governa, degli strumenti, delle proposte concrete e quantitative per fermare tutto ciò. Ci siamo già costituiti in un comitato, la scienza al voto, di cui sono coordinatore e abbiamo proposto un progetto di legge che attualmente è in discussione in commissione Ambiente alla Camera.

Le persone, oggi come non mai, percepiscono il problema ambientale. La spinta dal basso è importante. I politici sono certo che hanno capito che esiste un consenso se si fanno determinate cose. I sondaggi, d’altronde, parlano chiaro”.