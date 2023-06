Il card. Zuppi a Kiev per raggiungere una giusta pace. Putin non ha in programma di incontralo

- Advertisement -

AgenPress – Il card. Matteo Maria Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente della Conferenza episcopale italiana, sta compiendo una visita a Kiev quale inviato di Papa Francesco oggi e domani. Lo rende noto la Sala Stampa della Santa Sede: “Si tratta di una iniziativa che ha come scopo principale quello di ascoltare in modo approfondito le Autorità ucraine circa le possibili vie per raggiungere una giusta pace e sostenere gesti di umanità che contribuiscano ad allentare le tensioni”.

“Prima Sua Eminenza ascolterà. Tutto il resto sarà da decidere: spetterà a lui decidere col Santo Padre, successivamente. Ci sarà tutta una serie di incontri, ma sarebbe discriminatorio menzionare adesso gli incontri perché è più una missione di lavoro, di studio. Poi si valuterà successivamente su che cosa porre gli accenti. Adesso invece conviene che lui li realizzi, gli incontri. Quindi si cerca di lavorare”. A parlare è il nunzio apostolico a Kiev, l’arcivescovo lituano Visvaldas Kulbokas – in un video pubblicato da Avvenire – spiega così il senso della missione del cardinale Matteo Zuppi in Ucraina.

Dal Cremlino, invece, fanno sapere che Vladimir Putin non ha per ora in programma un incontro con il cardinale Matteo Zuppi.