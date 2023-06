Il caos in Russia gioca a vantaggio dell’Ucraina

- Advertisement -

AgenPress. Il caos in Russia gioca a vantaggio di Kiev, hanno detto i funzionari ucraini, ma resta da vedere se il presidente Volodymyr Zelenskiy e il suo esercito riusciranno a capitalizzare il disordine causato questo fine settimana mentre i mercenari marciavano verso Mosca.

Kuleba ha affermato che è troppo presto per parlare delle conseguenze per l’Ucraina, ma nel corso della giornata ha avuto una telefonata con il segretario di Stato americano Antony Blinken per discutere degli eventi e degli sforzi della controffensiva di Kiev.

Yevgeny Prigozhin capo mercenario della brigata Wagner, ha dichiarato di aver interrotto la sua “marcia per la giustizia” su Mosca dopo un accordo che ha risparmiato lui e i suoi mercenari da accuse penalmente rilevanti. L’accordo ha previsto anche l’esilio di Prigozhin in Bielorussia.