Il 2 Giugno a Kiev il Festival della Canzone Cristiana

Venturi:”Porteremo a Zelensky le armi della Fede e dell’Amore di Dio, le uniche armi in nostro possesso”

Il Console Toson: “Andremo a Kiev per portare sollievo e speranza al popolo ucraino”

AgenPress. Zelensky nel suo viaggio in Italia ha incontrato il Papa, il Presidente Mattarella e il premier Meloni ed ha invitato “tutti i leader politici italiani e i rappresentanti della società civile” a visitare il Paese “perché quando vedrete quello che ha fatto una sola persona, quello che ha fatto Putin, capirete perché noi ci opponiamo a questo male”.

Come annunciato da alcune agenzie, i primi italiani che andranno in Ucraina, a Kiev, il 2 Giugno, in occasione Festa della Repubblica italiana, saranno gli organizzatori del Festival della Canzone Cristiana Sanremo 2024 – il cantautore e direttore artistico Fabrizio Venturi e il giornalista Biagio Maimone, accompagnati dal console Onorario d’Ucraina Marco Toson.

Per via dei combattimenti che continuano ad imperversare in Ucraina, la missione musicale cristiana per la Pace, denominata “Hope Cristian Music Festival – Festival della Canzone Cristiana”, organizzata dalla Fondazione Hope Ukraine Ets, fissata per il 6 maggio 2023 a Leopoli, è stata rimandata al 2 Giugno, in occasione della Festa della Repubblica italiana.

“Siamo alle porte della missione in Ucraina e non potremmo essere più emozionati. La nostra Fondazione Hope Ukraine come sempre è pronta e schierata in prima linea a dare il suo 1000×1000 per supportare il popolo ucraino.

L’idea di riunire artisti da tutto il mondo per creare un momento di condivisione e speranza in un paese che sta vivendo una situazione così difficile ci ha riempito di passione e determinazione”

ha affermato il Console Onorario d’Ucraina e Presidente della Fondazione Hope Ucraina Marco Toson, nonché Presidente della Camera di Commercio Ucraina, incaricata alla ricostruzione, il quale ha dato corso ad un impeccabile e straordinario lavoro burocratico ed istituzionale per porla in essere.

Toson ha aggiunto: “Siamo pronti a portare i nostri artisti italiani che doneranno la loro arte e il loro cuore per dare un po’ di sollievo e restituire un momento di normalità durante quella che è la crisi più grave ed ingiusta subita nei confronti del popolo ucraino. Questo festival non è solo un evento artistico, ma un gesto di solidarietà che speriamo possa essere un piccolo segnale di speranza in un mondo che spesso sembra perdersi nella disperazione”.

Il giornalista Biagio Maimone, anch’egli tra i promotori della missione musicale italiana e cristiana per la Pace, il quale è Direttore dell’Ufficio Stampa dell’Associazione Bambino Gesù del Cairo Onlus, il cui Presidente è Monsignor Gaid Yoannis Lahzi, già Segretario personale di Sua Santità Papa Francesco, si occuperà, insieme a Subba Cecchetto della Fondazione Hope Ukraine, delle relazioni con i media italiani e stranieri.

In adesione alla denominazione della Fondazione, la speranza guida l’iniziativa tesa a veicolare un messaggio che contribuisca a fermare il conflitto e a far rinascere la pace e la serena convivenza tra i due popoli in guerra.

“Si tratta di una missione musicale italiana, il cui fine è quello di favorire la pace attraverso la canzone cristiana, esprimendo solidarietà al popolo ucraino devastato dalla guerra, destinatari principali dell’iniziativa musicale saranno le donne e bambini, i quali sono spettatori e vittime inermi di una tragedia, a cui è necessario e doveroso porre fine” ha dichiarato Il cantautore Fabrizio Venturi.

La Fondazione Hope Ukraine ETS, mediante il progetto Women &Kids Online Protection, si prefigge di raccogliere fondi da destinare a favore delle donne e dei bambini, coinvolti in un conflitto devastante quantunque soggetti passivi.

Parteciperanno, in qualità di partner della missione italiana, il Festival del Cinema “Marateale“, rappresentato dal Direttore Nicola Timpone e dalla Presidente Antonella Caramia, l’ Associazione San Babila di Francesco Colucci e la “Stardust Lab”, rappresentata dal Presidente Simone Giacomini.

Stardust Lab è l’Academy del Cinema del Gruppo Stardust, media agency europea più autorevole, la quale vanta oltre 15 miliardi di visualizzazioni all’anno sui social network.

“È una iniziativa di Pace che, nel contempo, commemora la nascita della Repubblica Italiana, che ha reso l’Italia una nazione democratica, foriera di Pace e di Democrazia.

Sarà l’occasione per creare un ponte tra due nazioni amiche, legate dal desiderio di far vivere un mondo libero dall’oppressione e dalla crudeltà della guerra, in cui regni il dialogo” ha dichiarato Maimone.

L’iniziativa vedra l’inizio del tour 2023 del Direttore artistico del Festival della Canzone Cristiana, il cantautore Fabrizio Venturi, il quale ha dichiarato:

“Secondo quanto affermato dal console Toson e dai documenti da egli ricevuti, andremo in Ucraina, il 2 giugno e sarà proprio da Kiev, la capitale, che avrà inizio il mio tour. Chi canta prega due volte ha scritto Sant’Agostino. Noi riponiamo immensa fiducia nel potere della preghiera, che dovrà penetrare fervidamente nel cuore di chi deve fermare la guerra per dar vita alla Pace. È questo l’intento della nostra missione musicale cristiana a Kiev del 2 giugno prossimo, giorno in cui, in Italia, ricorre la Festa della Repubblica.

Vi è l’intento non solo di attestare la vicinanza del popolo italiano al popolo ucraino martoriato dalla guerra, ma anche quello di offrire un contributo, con il nostro Festival, affinché si arresti definitivamente il genocidio di infinite persone innocenti, appratenti all’una e all’altra sponda.

Un pensiero e una preghiera va alle vittime che muoiono negli scontri, siano essi soldati russi e siano essi soldati ucraini. Russi e ucraini innocenti muoiono a causa della guerra. La guerra – non vi è dubbio alcuno – semina morte per tutti.

La Speranza, come è rimarcato dal titolo del Festival, guida la visione cristiana della vita ed è la Speranza che costituisce la forza che ci guida nell’intraprendere la nostra missione a favore della Pace. Non vi è Speranza che sia tradita per noi cristiani e, certamente, non sarà tradita la Speranza di veicolare un messaggio che possa essere concretamente realizzato.

Saliranno sul palco artisti italiani e artisti ucraini, i quali inneggeranno alla Pace, con voce alta e fede profonda, a tal punto da catturare, con il loro messaggio di amore, il cuore di Putin. Caro Presidente Zelensky, porteremo le armi della Fede e dell’Amore di Dio, le uniche armi in nostro possesso. Sotto le bombe canteremo la lode a Dio e il desiderio della Pace si diffonderà non solo in Ucraina, ma anche nel cuore dei suoi avversari”.