I passeggeri del sottomarino scomparso sono morti a causa di una catastrofica implosione

AgenPress – OceanGate ha dichiarato che ritiene che i passeggeri del sommergibile diretto al Titanic siano “purtroppo morti”.

“Ora crediamo che il nostro CEO Stockton Rush, Shahzada Dawood e suo figlio Suleman Dawood, Hamish Harding e Paul-Henri Nargeolet, siano purtroppo morti”, ha dichiarato la società in una nota.

“Questi uomini erano veri esploratori che condividevano un distinto spirito di avventura e una profonda passione per l’esplorazione e la protezione degli oceani del mondo”, secondo la dichiarazione. “I nostri cuori sono con queste cinque anime e ogni membro delle loro famiglie durante questo tragico momento. Piangiamo la perdita della vita e la gioia che hanno portato a tutti quelli che conoscevano”.

La società ha aggiunto:

“Questo è un momento estremamente triste per i nostri dipendenti dedicati che sono esausti e profondamente addolorati per questa perdita. L’intera famiglia OceanGate è profondamente grata per gli innumerevoli uomini e donne di molteplici organizzazioni della comunità internazionale che hanno accelerato risorse ad ampio raggio e hanno lavorato molto duro in questa missione Apprezziamo il loro impegno nel trovare questi cinque esploratori e i loro giorni e notti di instancabile lavoro a sostegno del nostro equipaggio e delle loro famiglie.

Questo è un momento molto triste per l’intera comunità di esploratori e per ciascuno dei membri della famiglia di coloro che si sono persi in mare. Chiediamo rispettosamente che la privacy di queste famiglie sia rispettata durante questo periodo così doloroso”.

“Questo è un ambiente incredibilmente spietato laggiù sul fondo del mare e i detriti sono coerenti con una catastrofica implosione della nave”, ha detto Mauger.

“Questo è un ambiente incredibilmente spietato laggiù sul fondo del mare”, ha detto il funzionario ai giornalisti durante una conferenza stampa. “E i detriti sono coerenti con una catastrofica implosione della nave, quindi continueremo a lavorare e continueremo a cercare nell’area laggiù, ma al momento non ho una risposta per le prospettive.”