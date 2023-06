I Criteri Esg come nuova frontiera del mondo Assicurativo e dell’Accesso al Credito

- Advertisement -

AgenPress. Il Presidente del Consiglio dei Ministri Giorgia Meloni ha inaugurato i lavori del Think Tank Futuro Italia Remind, presieduta da Paolo Crisafi, in collaborazione con il Parlamento Europeo Ufficio Italia, diretto da Carlo Corazza, in cui gli esponenti delle Istituzioni Europee, Nazionali e Locali insieme alle buone pratiche dei Settori Produttivi dell’Immobiliare allargato (30 % del Pil) si sono riuniti per discutere e analizzare le sfide da affrontare e le opportunità da cogliere per garantire un futuro migliore alla nostra Nazione.

Hanno alimentato i lavori gli esponenti dei settori produttivi dell’Immobiliare allargato; in particolare sono intervenuti:

Serena La Torre Equity Partner e Board director Temasec Consulting: “L’andamento del mercato del credito in questi mesi è stato sostanzialmente influenzato dalla politica di incremento dei tassi di interessi.

In particolare assistiamo sul versante clienti privati e le famiglie ad una preoccupazione per la possibilità di accedere ai prodotti quali mutui e finanziamento, lato imprese assistiamo invece ad un contenimento da parte delle banche alla leva finanziaria (LTC) da concedere a supporto degli investimenti. Sta crescendo pertanto la presenza dei fondi di debito a supporto delle imprese grazie al loro maggiore appetito al rischio a fronte di remunerazioni più elevate rispetto al sistema bancario.

Due spunti di riflessione inoltre nell’ambito di Futuro Italia, in particolare in tema di ESG: poniamoci l’obiettivo di declinare le buone pratiche per l’applicazione del fattore S (social) e G (governance) all’interno delle imprese e dei progetti”.

Lucia Bizzarri Amministratore Bizzarri: “Negli ultimi anni, l’attenzione verso l’ESG (Environmental, Social, and Governance) si sta intensificando a velocità dirompente, incoraggiata anche da un Legislatore sempre più sensibile ai temi della sostenibilità. Gli aspetti legati a questo approccio sono diventati perciò rilevanti per i broker assicurativi, che devono affrontare nuove sfide.

Eccone alcune: 1) integrazione dell’ESG nelle politiche aziendali: I broker devono adottare politiche interne che riflettano l’importanza dei criteri ESG; 2) ricerca di prodotti assicurativi sostenibili: I broker assicurativi ricercano sul mercato prodotti innovativi e sostenibili. Questo può includere sia la gestione, in senso lato, dei contratti assicurativi, sia la ricerca di prodotti in grado di dare garanzie in settori come quello delle energie rinnovabili o della tutela ambientale; 3) valutazione e gestione dei rischi ESG: è necessario che acquisiscano le competenze e gli strumenti necessari a comprendere i diversi sistemi di gestione dei rischi (ESG) ed essere in grado di supportare i clienti nell’identificazione e nella mitigazione degli stessi. A mero titolo di esempio nell’ambito del cambiamento climatico o delle questioni sociali; 4) collaborazione e partenariati: con gli altri stakeholder coinvolti: I broker assicurativi devono cercare di stabilire partenariati con fornitori di dati ESG, organizzazioni specializzate in sostenibilità o altre entità che condividono gli stessi obiettivi e farsi pure parte diligente anche nella ricerca di tutte le coperture assicurative necessarie a tali organizzazioni nell’espletamento delle proprie finalità. Bizzarri srl sta affrontando queste sfide con l’impegno costante nell’integrare i principi ESG (che necessitano di un cambiamento repentino della propria prospettiva e del proprio paradigma), nell’aggiornare le competenze e nel divulgare la consapevolezza dell’importanza della sostenibilità.”

Paolo Crisafi Presidente Nazionale Remind Associazione del Comparto Immobiliare Allargato: “L’Immobiliare allargato è un’opportunità per l’Italia ed è una leva trainante per il presente e il futuro della nostra Nazione che si prospetta in una dimensione di rinnovata fiducia dopo la pausa della pandemia che abbiamo alle spalle e sulla scia dei risultati conseguiti in questi mesi, grazie ad un dialogo proattivo tra Pubblico e Privato, pur in contesti di difficoltà straordinarie come la guerra in Ucraina e le recenti alluvioni.

Remind afferma la necessità di recepire questa spinta verso la ripresa confermata dalla positiva evoluzione degli indicatori economici e da un rinnovato slancio delle nostre imprese impegnate, tra l’altro, a portare il Made in Italy in Europa e nel Mondo. Una sinergia tra il Governo a guida del Presidente Giorgia Meloni, le Istituzioni Europee, Nazionali e Locali e le imprese e i professionisti, tra soggetti pubblici e privati, uniti per la ripresa economica che vede nel comparto immobiliare allargato un anello fondamentale. La catena del valore dell’Immobiliare allargato rappresenta la somma di tutte le arti, scienze, tecnologie e professioni, insieme alle buone pratiche da esse espresse, nei diversi settori produttivi tra loro collegati nella Filiera Immobiliare. Remind è integrativa delle realtà già presenti e valorizza interessi specifici di singoli attori in una unica visione di sistema”.