Hotsand Macerata ritrova il successo nel sabato pomeriggio di Poule Scudetto

AgenPress. Hotsand Macerata torna a vincere dopo l’inaspettata sconfitta, subita contro i New Black Panthers, nell’incontro del venerdì sera. San Marino e Comcor Modena portano a casa una vittoria di misura su Big Mat e Nettuno 1945.

A Macerata si decide tutto nel primo inning tra Hotsand e New Black Panthers. Un triplo di Morresi, un singolo di Carrera e i doppi di Garcia e Luciani spianano la strada ai padroni di casa che segnano 6 punti nella prima ripresa. A poco valgono, ai fini del risultato finale (2-6), i 2 punti segnati nella parte alta dell’ultimo inning da Furlani e Da Re; Macerata porta a casa la gara e riparte col piede giusto dopo la prima sconfitta subita in poule scudetto nella serata di venerdì.

Sul campo “La Ciarulla Serravalle” il San Marino vince di misura una partita complicata contro Big Mat Grosseto. Due ottime prestazioni sul monte di Sireus, per i toscani, e di Garbella (solo 2 hits subite in 7 inning lanciati), per San Marino, danno vita a un incontro avvincente ed equilibrato, deciso al secondo inning dal singolo a destra di Angulo che spinge a casa Rosales segnando il punto decisivo che assegna la vittoria alla squadra di casa (0-1).

Altra gara avvincente, dal risultato incerto fino all’ultimo, quella tra Nettuno 1945 e Comcor Modena. In perfetto equilibrio fino all’ultima ripresa. I due monti di lancio, Pecci per nettuto e Soto per Modena, tengono sotto controllo i lineup avversari durante tutto l’incontro, concedendo praticamente nulla. Nella parte bassa del settimo il walk off di Niccolò Scala (singolo in campo sinistro) porta a casa Mattia Cirilli e regala al Comcor Modena la vittoria (0-1) che vale il momentaneo pareggio della serie contro Nettuno.

Poule Scudetto – prima giornata di ritorno

Girone F: Macerata-New Black Panthers Ronchi 6-2; Modena-Nettuno 1-0; sabato ore 19.30 Macerata-New Black Panthers; sabato ore 20.00 Modena-Nettuno

Girone G: San Marino-Grosseto 1-0; sabato ore 20.00 San Marino-Grosseto; sabato ore 20.30 Parma-Bologna

Classifiche:

Gir F: Macerata (13-1), .929; Nettuno (11-6), .647; New Black Panthers (7-10), .412; Modena (4-10), .286; Godo (2-10), .167

Gir G: Parma (11-5), 688; San Marino (10-4), .714; Bologna (9-5), .643; Bsc Grosseto (5-11), .313; Senago (1-11), .083

Nella foto l’arrivo in seconda di Diego Luciani, 2B del Big Mat Grosseto