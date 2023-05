Hong Kong. Verso lo scioglimento il partito pro-democrazia a causa della repressione di Xi Jinping

Uno dei suoi fondatori ha affermato che la fine del partito è stata “un simbolo della fine del movimento democratico nativistico di Hong Kong”.

Parlando all’agenzia di stampa AFP, Albert Lai ha affermato che “il fallimento non significa che il movimento fosse privo di significato”.

Il partito ha annunciato l’intenzione di sciogliersi a dicembre dopo che non è riuscito a formare un nuovo comitato esecutivo.

All’epoca, il presidente Alan Leong disse all’Hong Kong Free Press di non essere sorpreso che nessuno volesse guidare il partito in quanto non c’erano stati suggerimenti su come continuare a farlo a un membro interno a settembre.

Sabato, Leong ha dichiarato che tutti i membri hanno votato per lo scioglimento del partito, con l’astensione di una persona.

“Dopo aver superato l’ultima procedura, il Partito Civico scomparirà dalla Terra”, ha detto.