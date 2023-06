Hong Kong. La polizia arresta diverse personalità pro-democrazia nell’anniversario di Piazza Tiananmen

- Advertisement -

AgenPress – La polizia di Hong Kong ha arrestato diverse personalità pro-democrazia che tentano di commemorare il 34° anniversario della sanguinosa repressione di piazza Tiananmen in Cina.

Per anni, gli abitanti di Hong Kong convergevano nel Victoria Park della città e nei dintorni per commemorare gli eventi del 4 giugno 1989, partecipando a veglie a lume di candela. Ma da quando Pechino ha imposto la legge sulla sicurezza nazionale a Hong Kong nel 2020 per reprimere il dissenso, la veglia annuale è stata vietata e gli organizzatori sono stati incriminati ai sensi della legge.

Questo fine settimana, decine di poliziotti sono stati dispiegati nella zona, fermando le persone per perquisire i loro effetti personali e interrogarli.

I giornalisti hanno visto almeno 10 persone portate via dalla polizia in furgoni, tra cui Chan Po-ying, il leader della Lega dei socialdemocratici della città, uno degli ultimi gruppi di opposizione rimasti. L’attivista veterana aveva in mano una piccola candela a LED e due fiori, prima di essere immediatamente sequestrata dalla polizia.

Altre figure di spicco detenute erano Alexandra Wong, una nota attivista soprannominata Nonna Wong; Mak Yin-ting, ex presidente dell’Associazione dei giornalisti di Hong Kong; e Leo Tang, un ex leader dell’ormai sciolta Confederazione dei sindacati. Wong, 67 anni, portava dei fiori mentre la polizia la circondava e la scortava via.

Sabato la polizia ha arrestato quattro persone per atti “sediziosi” e “condotta disordinata” e altre quattro sono state arrestate con l’accusa di violazione della quiete pubblica.

Nel tardo pomeriggio di domenica, la polizia aveva allestito una tenda nel mezzo dell’affollato quartiere dello shopping, dove ha interrogato le persone lontano dalla vista diretta del pubblico.

La discussione sulla repressione di Tiananmen è molto delicata per la leadership comunista cinese e la commemorazione è vietata sulla terraferma.

Il governo ha inviato truppe e carri armati a piazza Tiananmen a Pechino nel 1989 per interrompere le proteste pacifiche, reprimendo brutalmente un’ondata di manifestazioni durata settimane che chiedevano un cambiamento politico. Centinaia – secondo alcune stime, più di 1.000 – furono uccisi.

Per decenni, Hong Kong è stata l’unica città cinese con una commemorazione su larga scala, un indice chiave delle libertà e del pluralismo politico offerte dal suo status semi-autonomo. Ma dopo che la veglia è stata vietata dal 2020, il parco è stato barricato con barriere metalliche.

Quest’anno, Victoria Park è stato trasformato per una “fiera del carnevale della città natale” organizzata da gruppi pro-Pechino a partire da sabato per celebrare l’imminente 26° anniversario del passaggio di Hong Kong dalla Gran Bretagna alla Cina.

Pechino ha fatto di tutto per cancellare l’evento del 1989 dalla memoria pubblica nel continente. Ogni citazione della repressione viene cancellata da Internet in Cina.