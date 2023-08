Hawaii. Gli incendi hanno devastato l’isola di Maui

- Advertisement -

AgenPress. Almeno 36 persone sono morte dopo che gli incendi, alimentati dai venti hanno devastato gran parte della località turistica di Lahaina sull’isola di Maui alle Hawaii.

Diversi quartieri sono stati rasi al suolo mentre il lato occidentale dell’isola era quasi tagliato fuori, con una sola autostrada aperta e migliaia di persone da evacuare. Alcune persone sono fuggite in mare per sfuggire al fumo e alle fiamme.

Più di 11.000 viaggiatori sono stati evacuati. Gli sfollati in preda al panico hanno pubblicato immagini sui social media che mostrano nuvole di fumo che si alzano su spiagge e palme un tempo idilliache.

Alcune persone sono state costrette a tuffarsi nell’Oceano Pacifico per sfuggire alle condizioni di fumo e fuoco, spingendo la Guardia Costiera degli Stati Uniti a salvarli.

Gli sforzi di evacuazione sono stati complicati da interruzioni di corrente e interruzioni del servizio di telefonia cellulare, poiché la comunicazione con l’isola di Maui era disponibile solo via satellite.

La situazione alle Hawaii ha ricordato scene di devastazione in altre parti del mondo quest’estate, quando gli incendi causati da un caldo da record hanno costretto l’evacuazione di decine di migliaia di persone in Grecia, Spagna, Portogallo e altre parti d’Europa, e il Canada occidentale ha sofferto in modo insolitamente grave gli incendi.

I cambiamenti climatici causati dall’uomo, guidati dall’uso di combustibili fossili, stanno aumentando la frequenza e l’intensità di tali eventi meteorologici estremi, affermano gli scienziati, dopo aver a lungo avvertito che i funzionari governativi devono ridurre le emissioni per prevenire la catastrofe climatica.