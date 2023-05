Haiti è nel caos. Ostaggio di bande armate, la popolazione organizza gruppi di autodifesa

- Advertisement -

AgenPress. Haiti è nel caos. In particolare la sua capitale Port-au-Prince, è da tempo tenuta in ostaggio da bande armate, tutte coinvolte in attività criminali che vanno dall’estorsione al traffico di droga fino al rapimento a scopo di riscatto.

La situazione è talmente grave che le Nazioni Unite premono per l’invio di una forza internazionale, con il Consiglio di Sicurezza che, pur riconoscendo il deterioramento della situazione della sicurezza nel Paese, non riesce a trovare un accordo per formarne uno.

Nel frattempo, la popolazione haitiana è lasciata sola. Di fronte alla violenza e all’incompetenza delle forze dell’ordine, gli haitiani si organizzano in gruppi di autodifesa, aumentando i rischi.

La popolazione non ha fiducia nei leader o nella Comunità internazionale. Pochi mesi fa, il governo in carica aveva chiesto l’aiuto della comunità internazionale per avere una forza internazionale che aiutasse a combattere le bande armate.

La popolazione è diffidente poiché questi interventi militari – ce ne sono stati diversi negli ultimi 30 anni – non hanno mai prodotto nulla. Non hanno mai mirato a sradicare il banditismo in modo duraturo. Inoltre, alcuni membri del governo e agenti della polizia nazionale hanno stretti legami con i banditi e proteggono questi criminali.

Il Segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, aveva denunciato che “il popolo haitiano rimane nella morsa di una delle peggiori crisi dei diritti umani degli ultimi decenni, e di una grave emergenza umanitaria”. Secondo un recente rapporto delle Nazioni Unite nei soli primi tre mesi del 2023, il numero di omicidi denunciati ufficialmente è aumentato a livello nazionale del 21% rispetto all’ultimo trimestre dell’anno precedente: ben 815 contro 673. Anche il numero di rapimenti è cresciuto in modo inquietante, passando da un totale di 391 a 637 (con un aumento del 63%).