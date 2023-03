Guidonia (Roma). Due aerei militari si sono scontrati. Piloti morti nello schianto

AgenPress. Due piloti a bordo di aerei ultraleggeri dell’Aeronautica Militare, nel corso di una esercitazione, sono morti dopo essersi scontrati. Le vittime sono il tenente colonnello Giuseppe Cipriano e il maggiore Marco Maneghello appartenenti al 60esimo Stormo dell’Aeronauta militare.

Uno degli aerei ultraleggeri è caduto in un campo in piena campagna, mentre l’altro, è precipitato su un’autovettura parcheggiata fra alcune abitazioni e, solo per fortuna, non ci sono state altre vittime.

Il capo di Stato Maggiore della Difesa, ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, appresa la notizia dell’incidente di volo, ha espresso ai familiari dei militari “profondo cordoglio e sentimenti di affettuosa vicinanza a nome delle Forze armate e suo personale”.